台灣中南部面臨50多年來最嚴重旱災，多座水庫幾乎見底，發出紅色警報，將在周日到來的華南雲雨區能否為水庫解渴，氣象局稍早給出答案，但也直言難度相當高，大氣發展條件「並不算太好」。

氣象局官方臉書《報天氣 - 中央氣象局》今天傍晚PO文表示，周五、周六大氣環境偏濕，東半部依舊會下雨，中南半部山區也還有機會出現午後雷陣雨。而大家最期待的華南雲雨區也即將在周日到來，預估日、一影響台灣最大。

但這波華南雲雨區能否幫助台灣解渴，氣象局表示，雖然環境水氣增加，但大氣發展條件「並不算太好」，儘管北部、東半部和中南部山區都會降雨，但降雨量距離幫水庫解渴，還有好一大段距離，但今天能夠發布豪雨特報，也算是好的開始。

氣象局答案也讓網友失望不已：「拜託下一場狂風暴雨吧」、「以前討厭梅雨季，現在不要沒雨季了」、「北部基隆別再下了，中南部什麼都是空的」。

(中時新聞網)