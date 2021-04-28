肩負台南重要水資源調度的曾文水庫，主要集水區在嘉義縣大埔、阿里山及番路鄉，27日晚間到28日白天都沒有明顯降雨，使得曾文水庫28日0時至17時累積雨量掛0。南水局副局長鄒漢貴指出，曾文水庫集水區28日白天降雨機率不大，沒有實施人工增雨作業，不過鋒面報到，預估28日晚間至29日比較有機會進行。

曾文水庫26日累積雨量有10.7毫米；27日2.5毫米；但28日0時至17時則掛0，曾文水庫的蓄水量僅挹注4萬立方公尺。

鄒漢貴表示，曾文水庫集水區集中在嘉義縣大埔、番路、阿里山鄉，少部分則在高雄市那瑪夏區及台南市楠西區，阿里山區要有明顯降雨，才會對水情有實質助益，但這2天阿里山區的降雨量都不多，雨都被乾燥土地吸收。

水利署說，根據28日最新天氣預報顯示，上午起鋒面逐漸接近中北部地區，雲層厚度與水氣量將持續增加，且降雨影響時間較長，研判有增雨作業機會，人工增雨作業小組視雲系移動與發展實況，即時啟動增雨作業，緩解水庫乾旱之急。

根據南區水資源局數據，截至28日17時，曾文水庫蓄水量僅剩4523萬立方公尺、蓄水率8.88％。

鄒漢貴指出，久旱不雨，自今年1月1日到本月27日，南區水資源局已在曾文水庫大壩進行12次人工增雨作業，但28日上半天降雨機率不大，沒有實施人工增雨作業；人員現在全天候監控雲層狀況，若有機會下雨，就會進行人工增雨，跟老天爺多要一點水。

(中時 )