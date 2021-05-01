下周三（5日）起受鋒面影響，各地轉為多雲天氣，北、東地區有局部陣雨。(摘自台灣颱風論壇｜天氣特急)

中央氣象局表示，明天（2日）各地晴朗穩定，僅東半部有局部陣雨，下周西半部白天普遍能到達30度，但早晚需注意日夜溫差。直到下周三（5日）起受鋒面影響，各地轉為多雲天氣，北、東地區及中南部山區有局部陣雨。

氣象局指出，明天台灣附近風場轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。氣象局提醒，明晚至周一（3日）東半部地區有局部較大雨勢發生的機率，請注意。

氣溫方面，各地清晨稍涼，低溫約20-22度，白天西半部高溫可達30-33度，東半部約28、29度，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應留意氣溫變化。至下周三（5日）前，各地天氣大致穩定。周三起受鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據最新資料顯示，下周三（5日）有一道鋒面接近或掠過，會帶來些許降雨機會。「但這波鋒面屬於移動性的，下過就沒了。」台灣颱風論壇指出，由於近期副熱帶高氣壓勢力偏強，少雨機率很高。彭啟明研判，台灣真正要邁入梅雨季，恐等到五月底至六月初左右才可能發生。

(中時新聞網)