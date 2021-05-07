周四巴西本幣real兌美元匯率飆升，並創下近4個月來新高。前一日該國央行連續第二度大幅升息3碼（75個基點），並在會後聲明中就其貨幣政策立場發表強硬的鷹派論調。

數家大型國際銀行隨之發布報告，修改了對巴西央行基準利率Selic的展望，並預期該國的升息速度可能更快或更激進。

周四巴西幣real大漲約1.5%，報5.2776兌一美元，創下1月14日以來收盤新高。巴西幣在3月曾一度跌至5.87兌一美元，今年以來兌美元僅貶值1.6%。

摩根士丹利和法國巴黎銀行直接提高到2021年底的利率預測，花旗、美國銀行和荷蘭合作銀行（Rabobank）則預期巴西央行收緊政策的速度將加快。巴克萊則表示下周可能會修改預測。

法國巴黎銀行最新預測今年巴西的基準利率將升至6.5%，而先前的預估為5.0%。摩根士丹利將2021年Selic利率的預測從5.00%調升至5.50%，並將2022年Selic利率的預測從6.00%上修至6.50%。

為了抑制持續高漲的通膨，巴西央行周三宣布升息3碼，將Selic利率調升至3.5%，為連續第二次會議收緊貨幣政策，此決議符合市場預期。

該央行並預告下個月（6月）將再度升息3碼，盼使通膨率回落至央行所設定目標（3.75%，加減1.5個百分點），屆時Selic利率將達到4.25%，為連續第三度升息，累計調升幅度達225個基點。

截至4月中旬，巴西的消費者物價指數已較去年同期大漲6.17%，經濟學家普遍預期巴西5月的通膨率將直逼8%，遠遠超出央行所設定的目標。

(時報資訊)