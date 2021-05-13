美國股市連日下跌，科技股代表的那斯達克指數本周連三跌，施羅德投人分析，主要原因有四：一、通膨升溫加速。二、公債利率上揚。三、科技估值疑慮。四、資金轉向景氣循環類股。在四大因素下，致使那斯達克指數5月以來下跌逾6%，此時的投資策略，建議「三箭齊發」。

1.保守型投資人宜緊抱投資級複合債作為核心資產：隨著時序進入第二季，市場投資氛圍有很大改變。不論是通膨或拜登的4兆美元財政刺激方案，都沒有讓美國10年期公債債券殖利率上揚超過前波利率高點，目前主流市場看法亦認為2021年美國10年期公債債券殖利率應不會超過2%，這仍是歷史上相對低檔的利率水準，在貨幣政策仍然寬鬆、疫情依舊起起伏伏的金融環境下，建議最適合作為核心部位的複合債券，仍是今年的投資重點。投資級複合債券能夠降低投資組合波動。

2.穩健型投資人採取全球股債多元資產來掌握資產輪動：雖然通膨有升溫疑慮，然若通膨加速並非供需失調而是因為全球經濟成長與需求強勁，長期來看對於風險性資產仍是正面，加上聯準會與多國央行仍維持寬鬆的政策，預料短期的震盪僅是股市漲多後的休息，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇，因此穩健與積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場的機會。長線來看投資人仍可聚焦結構性成長的標的，像是科技股、能源轉型企業等，但短線上疫情後經濟重啟的題材有補漲的機會，也是今年以來盤面表現的重點，在投資組合中可以增加這類持股的比重，相信透過靈活的操作與多元的佈局，能在今年的投資環境中創造比集中單一國家或產業更好的報酬。

3.積極投資人應聚焦全球政策力挺的氣候變化投資主題：美國總統拜登在全球氣候峰會上表示，美國承諾到2030年將碳排放量在2005年的基礎上減少50-52%。此目標將是之前減碳承諾的兩倍，將會更加大氣候變化投資的力道。英國、日本、加拿大等多國也將國家減碳目標擴大。未來持續看好全球氣候變化投資的長期趨勢，建議投資多關注再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化主題。2021年是氣候變化突破關鍵年度，全球各國政府將持續祭出利多政策，建議逢低布局受惠零碳經濟未來的氣候變化相關投資題材。

(時報資訊)