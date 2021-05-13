造紙大廠正隆(1904)受惠訂單需求暢旺、漲價反應成本壓力效益顯現，2021年首季淡季營運暢旺，稅後淨利雙位數「雙升」至12.42億元、連3季改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.12元。法人看好正隆第二季營運淡季續揚，下半年新產能開出可望增添營運動能。

正隆首季合併營收102.86億元，雖季減7.82％、仍年增達13.35％，創近6年同期高點。毛利率27.51％，優於去年第四季26.64％、低於去年同期28.85％，改寫歷史次高。不過，營益率13.91％，優於去年第四季13.34％及同期13.77％，改寫歷史新高。

在營收規模持穩高檔、本業獲利創高帶動下，正隆首季歸屬母公司稅後淨利達12.42億元，季增達11.91％、年增達38.16％，連3季改寫歷史次高。每股盈餘1.12元，優於去年第四季1元及同期0.81元，獲利成長動能優於營收。

正隆先前法說時指出，市場訂單需求暢旺使造紙及加工部門均全能生產，台越2地造紙廠稼動率幾近滿載，紙箱廠則已滿載、甚至加班趕工。為反應國際廢紙及紙漿等原物料成本上漲壓力，1月已調漲產品價格約10％，預期首季營收、毛利率及營益率均會優於去年同期。

展望後市，在市場需求暢旺、生產稼動率高，正隆總經理蔡東和預期有助正隆毛利率提升，且隨著全球疫情逐步趨緩，可望帶動經濟恢復成長下，預期今年整體營運表現仍可望維持相當水準，惟仍須密切觀察原物料價格上漲壓力，不排除再調整產品價格反應可能。

正隆4月自結合併營收37.2億元，雖較3月38.83億元減少4.19％，仍較去年同期31.78億元成長達17.05％，為近7年同期高點。累計前4月合併營收140.21億元，較去年同期122.53億元成長達14.43％，續創同期次高。

同時，正隆擬定3大策略續拓台越2地新產能、台灣產能改造升級，未來3年平均資本支出將超過70億元。其中，斥資20.8億元打造、年產能6千平方公尺的高雄燕巢智能紙器廠將在年中量產，斥資2億美元、年產能40萬噸的平陽造紙廠二期計畫將在年底完成。

投顧法人認為，正隆4月營收表現符合預期，美國廢紙4月每噸均價則持穩170美元左右。由於市場對紙箱需求暢旺，集團目前以加班因應，產能約提升3～5％，預期上半年營運淡季不淡，看好獲利表現將逐季提升，維持「買進」評等、目標價50元不變。

(時報資訊)