氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地為晴時多雲，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，少部分平地亦有受到影響的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，明後2天「滯留鋒」在北部海面徘徊，未觸及台灣陸地，各地為多雲時晴，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響；清晨「陸風」與西南風輻合，西南部沿海偶有零星短暫雨的機率；各地白天暖熱早晚涼；10日至13日「滯留鋒」北移至東海，台灣各地為多雲時晴、「炎熱如夏」的天氣，各地高溫將升至33度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式10天的模擬圖顯示，太平洋高壓勢力偏強，「滯留鋒」僵持在長江流域；看來鋒面的南下，未來10天機會渺茫，還得再等等。

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(中時 )