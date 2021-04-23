時序進入4月下旬，天氣愈來愈不穩定。最新預報顯示，下周日（25日）起華南雲雨區水氣移入，台灣各地有降雨機率，甚至有雷雨發生。氣象專家吳德榮指出，這波降雨一連5天，直到下周四（29日）都還有一波鋒面南下，但能提供多少水氣，目前不敢太樂觀。

在熱對流迅速發展下，台灣不少山區昨出現「猛爆性雨勢」，屏東、台東一度發布大雷雨訊息；中海拔的南投清境農場更下起冰雹。今、明兩天天氣差不多，白天高溫逾35度，中午過後有陣雨或雷雨。

昨一場午後大雨，雖未替中南部水情解套，卻已嗅到降水訊號，屏東霧台鄉甚至發布豪雨特報。今北部、東半部多雲；中南部晴時多雲，山區午後有短暫雨或雷雨。今各地氣溫：北部21至29度、中部21至33度、南部21至35度、東部18至31度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，25日起大陸華南一帶至台灣附近水氣多，天氣不穩定。到了下周三（28日）各地雲量略增，大氣更不穩定，午後雷陣雨範圍擴大，緊接著鋒面南下，將帶來明顯雨勢。

至於舒力基颱風，受「西風帶」導引偏東北東，移速加快、漸行漸遠，強度也持續減弱，對台灣無影響。

(中時新聞網)