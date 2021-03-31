台灣水情持續吃緊。首位獲國家文藝獎的紀錄片導演柯金源，長期關注台灣生態環境，曾在2015年逢大旱之際，以紀錄片《命水》、《水戰》及《暗流》組成「地下水三部曲」，以不同面向探討台灣日漸匱乏的水環境。日前於網路免費播出，昔日之災對照今日窘況，也引起迴響。

柯金源表示，水源關乎所有產業乃至各類生命命脈，出自檢驗台灣水環境的想法，在2013年著手規劃命題。台灣2大水源來自地表水及地下水，使用用途包含農業用、民生用及工業用，因農業用水佔大宗，又關乎糧食生產，在地下水三部曲前，也以紀錄片《黑》，記錄本應清澈的灌溉水源如今受汙染的樣貌。

地下水三部曲涵蓋地下水的生成、各地如何使用地下水、伏流水開發等不同面向。片中可見台灣人民依賴地下水程度之深，甚至以為一些古井是用之不盡，但隨工業發展，地底水早已不只為民生及農業所用，還成大工廠明爭暗搶的資源。近年除面對畜牧業、工廠業、油管等汙染來源外，超抽地下水所造成的地層下陷、土地鹽化，也是使用地下水的種種隱憂。

柯金源自1980年代開始以照片記錄台灣自然景貌，10年後他驚覺只拍攝「美麗」是不夠的，便開啟了台灣環境調查紀錄30多年的歷程。1998年進入公視新聞部至今，已累積近30部環境紀錄片及20多萬張環境紀錄圖像。除是首位獲得國家文藝獎的紀錄片導演外，也曾獲攝影與非戲劇導演3座金鐘獎。

柯金源表示，拍攝期間對水資源管理有很大感觸，一旦涵養環境無好好治理，留下的地表水就很有限；地下水現又面臨超抽、汙染等問題，「地表水的累積基礎很緩慢，現代人所使用的水甚至是萬年累積下來的，我們已經用到遠古時代的水，平時又不好好疼惜這些水資源，下一代還有救命泉源可以用嗎？」

民間素有「台灣3年一小旱、5年一大旱」的說法，拍攝地下水三部曲遇上旱情，如今台灣也在為水情發愁。柯金源感嘆，自1990年代觀察至今，儘管水資源很重要，但其實產業政策無太大改變，高耗能高耗水的產業持續在發展，大眾用水習慣也無改變。但因資訊透明，開始有小幅進步，期望能以紀錄片拆解水環境問題，供現今參考。

《命水》、《水戰》及《暗流》現於公視「紀錄觀點」YouTube頻道播出。

(中時 )