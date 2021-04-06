台中地區自4月6日水情燈號轉為「紅燈」，啟動「供5停2」分區供水，市府盤點65處工地，於旱災期間提供水資源給產業界。（盧金足攝）

抗旱整備總動員，台中市盤點出65處工地地下水供產業使用，不只民生用水，中科、工業區、農業生產用水也受衝擊，缺水危機發生之前，后羿節能科技研發「深開挖袪水工程節能智控系統」，與建設公司跨領域合作，為珍貴的地下水資源把關，至目前為止累計30座工地案場的實績，至少保存24座石岡水壩總容量的地下水，成為缺水危機的幕後環保英雄。

台中地區自4月6日水情燈號轉為「紅燈」，啟動「供5停2」分區供水，市府盤點65處工地，於旱災期間提供水資源給產業界，其中針對營造工地進行的袪水工程，控制開挖區的水位，確保工程可順利進行，后羿節能科技從環境中取得平衡，以節水、節能與智慧的方式，成就循環共享及節能環保的經濟貢獻。

台中市府公布65處工地，經過檢測、協商，其中包括忠泰建設老佛爺建案、達麗建設J12建案、總太建設女王萬歲建案、櫻花建設後壠子段建案於旱災期間提供深開挖出的地下水資源支援科技產業、商業用水、農業用水、民生用水。

與忠泰建設等四家建設公司合作的后羿節能科技，在缺水危機中展現台灣的節能專業，后羿節能科技於4年多前，以輔導改善工廠節電起家，有感大型建築於土地開發時，長期超抽取地下水資源，容易造成鄰損與珍貴水資源浪費等情形，研究開發「深開挖袪水工程節能智控系」，並取得國家發明專利。

后羿節能科技是在缺水危機中才被挖掘出的幕後環保英雄，也是串起這產業鏈靈魂之一。（盧金足攝）

后羿節能科技研發「深開挖袪水工程節能智控系統」，與建設公司跨領域合作，為珍貴的地下水資源把關。（盧金足攝）

后羿節能科技表示，近年來已經為許多知名建築工地節省可觀的電力，也保留大量的地下水資源避免超抽，等同於替建築工地在開發過程中減少大量的二氧化碳排碳量，為守護地球盡一份心力。

后羿節能科技總經理黃維文指出，傳統建築工地的深開挖抽水工程，大量消耗用電與排碳，造成地下水源嚴重超抽的環境傷害，后羿節能科技的「深開挖袪水工程節能智控系統」運用自動化控制的概念所發展出來的智能控制系統，提高地下水位管理的安全機制及便利性，作到精準控制抽水量，達成節能與節水目標。

黃維文強調，台灣產業因缺水危機展開跨領域合作，與后羿節能科技配合開發的建設公司，不僅能支援中部精科園區與中科園區因應產能的用水需求，也能協助果農、茶農、與民生用水的需求。

「串起工地抽水再利用的循環經濟，不僅可緩解缺水危機，讓水資源的循環運用做出貢獻」，后羿節能科技盼台灣中部產業聯手克服逆境，企業風險與環境風險無所不在，旱象嚴重時，水援異業合作解水荒，截至目前為止已累計30座工地案場的實績，至少保存24座石岡水壩總容量的地下水，共計超過8000萬立方米的地下水量，利於企業也有利環境。

(中時 )