合勤控(3704)旗下兆勤今(12)日宣佈，旗下熱銷歐美的USG FLEX防火牆系列將從最新韌體ZLD5.00版本起正式支援兆勤科技星雲(Nebula)智慧雲網路平台，搭建起更強大的資安防護網，也提供中小企業及託管服務提供者全方位的雲端服務，合勤控今年在產品布局上朝向多樣化發展，整體基本面趨向樂觀，但零組件缺料依舊是最大的挑戰。

有鑑於去年的疫情改變了世界各國工作的模式，也帶來很多過去企業網路應用時不曾出現過的問題，兆勤星雲智慧雲網路解決方案自推出後一直專注提供能簡單設定又兼顧安全性的網路系統，透過此次升級，終於實現可在單一介面上同時管理無線基地台、網路交換器及防火牆的雲端整體解決方案。

當越來越多的個人裝置(BYOD)和物聯網(IoT)設備於遠端連線回公司內部網路時，都有可能成為網路存取破口並挾帶威脅和風險進入公司網路，使得管理和安全控制更為複雜。透過零信任概念的導入兆勤USG FLEX系列防火牆為企業增添集中式網路資訊安全的管理。網管人員可於星雲智慧雲網路平台上設定USG FLEX防火牆安全規則，並透過設定掃毒、入侵檢測防禦和URL威脅過濾等方式來阻擋異常網路活動。

兆勤科技楊國榮總經理表示，在過去一年中疫情加速了遠距工作的普及化，甚至有很多的產業分析師認為就算疫情趨緩，遠距工作的需求還是會持續存在，而這對於中小企業與網路服務提供者來說卻是項全新的挑戰！因為在過去規模較大的企業才需要同時管理多個複雜且分散的網路，所以Nebula智慧雲網路解決方案的首要任務就是幫助中小企業及網路服務業者也能輕鬆實踐集中式的安全網路管理。

合勤控2021產品動能來自於多樣化的布局，只是供應鏈挑戰仍需時間緩解，合勤控今年管理層看好包括5G FWA相關產品將持續增量、WiFi 6產品預計2021年佔出貨比約50%並計畫於下半年推出WiFi 6E產品、XG-PON產品將受惠於歐美固網升級趨勢，而資安部分則是看好遠距工作跟教學將成為常態，將刺激中小企業對資安需求，在資安加值與訂閱服務的商業模式下將有助於提升毛利率表現，只是近期整個產業界原物料緊張，合勤控目前仍每月與供應商協調交期，並預期集團中的兆勤將能最快反應原物料漲價，合勤次之，而盟創因代工長約為主反應最慢。成本未必能全部轉嫁，且需2-3個季度與客戶溝通。

(時報資訊)