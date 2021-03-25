花蓮縣府委託社福單位為弱勢長者、身心障礙者提供送餐服務，今年增加5家單位投入送餐行列，並達300個送餐服務據點目標。（王志偉攝）

花蓮縣老年人口數逼近6萬人，占全縣17.8％，已是高齡社會，為照顧弱勢長者、身心障礙者，縣府委託社福單位提供送餐服務，10餘年間累積送出230萬個便當。今年預計增加5家單位加入送餐行列，深入偏鄉將餐點即時送給需要的長者手上，並達到300處據點提供餐飲服務。

花蓮縣政府今天舉行「花蓮好食光 幸福總舖師」記者會，社會處表示，今年平均每月已達900人使用送餐服務，每月支應經費約261萬元；經費來源原先由花蓮縣公彩盈餘基金支應，2018年起由衛福部長照服務發展基金挹注。

社會處代理處長陳加富指出，經花蓮縣長照中心評估符合送餐服務資格者，由縣府委託單位門諾基金會、一粒麥子基金會送餐員親送到府，送餐時間為每週1至週6，餐食皆為營養師設計，並從原本每天1餐提高到2餐，餐費從每餐55元調升到70元。

陳加富指出，為提高送餐能量，今年將陸續有5家民間單位投入送餐行列；另外，也鼓勵長者走出家門，到鄰近關懷據點、長照C據點或文化健康站等參與共餐，預計將增加45個據點，達到300處目標。

縣長徐榛蔚則表示，對於65歲以上長者缺乏維生素D，已請照服員加強各據點餐飲中維生素D的補充。另外，今年也針對65歲以上中低收入戶長者帶狀泡疹免費預防注射，提供長者完善服務，讓花蓮長者可維持均衡營養，透過共餐或社區志工的關心問候、社會接觸，讓長者獲得關懷與支持。

(中時 )