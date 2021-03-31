縣府祕書長陳季媛（中）等人共同啟動新竹縣全天候的獨居老人智慧照顧通報系統。（羅浚濱攝）

3名獨居老人示範戴上有通報功能的GPS手錶和安心項掛。（羅浚濱攝）

新光保全資深副總魏崑圳說明竹縣「獨居老人緊急救援通報」系統具有「五大服務升級」。（羅浚濱攝）

新竹縣為照顧獨居長者，率全國之先推出智慧照顧「獨居老人緊急救援通報」系統，運用先進智慧監控及科技定位穿戴裝置，設置24小時不打烊緊急救援通報，讓長者不管在室內或室外活動，出現意外狀況都能做到即時守護的效果。

該系統委託中華照顧者關懷協會辦理，結合新光保全及智慧時尚公司，提供「五大升級服務」，31日啟用儀式時表演短劇，呈現老人不管在室內或室外，只要按下裝置就能啟動通報系統求助，成功守護長者安全。

社會處長李國祿指出，目前縣內獨居老人約有800人，屬低收和中低收的約150人可全額免費按裝，一般老人申請使用則補助50％，每月只需750元服務費。

縣府祕書長陳季媛等人特別為3位獨居老人穿戴GPS手錶和安心項掛，新光保全資深副總魏崑圳說明「五大服務升級」。

室內部分的「設備升級」，新光保全宅端緊急救援設備，增設無線紅外線感知器，偵測長輩在宅活動狀況，進行智慧主動式的活動狀態監控，並不會影響個人生活隱私。

「服務升級」設有24小時監控服務中心，提供即時且專業的客戶服務，並配置專業護理師及社工師定期訪視關懷。

同時守護長者室外活動的「守護升級」，長者外出時配戴GPS手錶，可得知所在位置及曾經到過的地方，減少長者獨自外出迷路，或發生意外等危機情形。

「健康升級」方面，GPS手錶不僅可求救，還可量測心跳、血氧等健康數值，護理師進行定期家庭訪視時，攜帶行動照護包作為行動居家健康升級服務，定期關懷獨居長者健康及用藥狀況，提早預警。

另外，新竹縣還特別配有專職社工人員進行家庭訪視，提供「關懷升級」服務，社工依長者生活需求連結相關福利資源，讓長者獲得即時關懷及多元服務資源。

(中時 )