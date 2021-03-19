員警關心詢問並與看護合力將奶奶攙扶起身至房間休息。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局大墩派出所巡佐徐大偉與警員李育萱日前擔服巡邏勤務，許接獲一位陳姓民眾報案，稱奶奶在浴室跌倒需警方協助。員警獲報後立即趕赴現場，原來是名八十二歲李姓老婦於浴室內跌倒無法自行起身，因家屬外出、看護獨自無法扶起，經員警合力將老婦攙扶起身回房休息，家屬得知後非常感謝警方的積極協助。

員警當日獲報到場時，見陳姓報案人神情十分緊張，表示她為看護，已經照顧奶奶6個多月，因奶奶罹病服藥治療中，但藥物副作用會導致腳較無力。

奶奶趁她在忙時，自行使用輔助器起身至浴室，但因浴室空間狹窄，輔助器無法一起帶進浴室，於是跌倒在內無法起身，奶奶的兒子又載父親去醫院回診，剩她一人無法將奶奶攙扶起來，便報警求助。

員警上前關心詢問並與看護合力將奶奶攙扶起身至房間休息，過程中奶奶很沒有安全感，員警安撫老婦「奶奶您放心，我會扶著您，您慢慢走，不要怕!」，奶奶才漸漸安心下來，經過一番努力後，終於回到臥室休息。

陳姓看護稱奶奶與其丈夫都是從警界服務退休，兩位長者平日由她照顧，所幸老婦跌倒無受傷，員警也請看護撥打電話給奶奶的兒子報平安，家屬深深感謝員警的服務熱忱。

大墩派出所所長葉信良呼籲隨著台灣人口逐漸老化，照護員不足的問題也越來越嚴重，衛生福利部有開通「1996長照服務專線」，市話或手機都能撥打，有需要的民眾，會有專員到府評估、提供長照服務，可視家庭情況選擇適合的照護方式

(中時 )