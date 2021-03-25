日前1名國中少女在公園遊蕩未歸，家屬找不到人，心急如焚地跑進派出所報案，稱少女自放學後皆未返家不知去向，擔心其在外發生意外；員警獲報後於少女就讀學校附近找尋，在距離600公尺遠一座公園處尋獲，上前關懷得知少女因為覺得家人管得太嚴，心情不好才於公園散心。經員警耐心開導下，張姓少女才坦然釋懷，員警貼心護送其安全返家。
警方指出，中市警第六分局何安派出所警員鄭琪霈、李培源，日前接獲報案後，立即展開協尋，依少女家屬提供之衣著特徵及可能去向，四處尋找；最後在位於台中市北屯區距離其學校600公尺遠的1座公園處尋獲。
經警方關懷了解，15歲的張姓少女，與家人因細故發生爭執，才會心情不好獨自在學校附近公園散心，經員警耐心地開導，告訴張女可以好好地再跟家人溝通將誤會解開；因其深夜未歸，家屬正在外焦急尋找著，大半夜裡獨自1人在外遊蕩也相當危險。
警方表示，張女這才釋懷，感謝員警熱心關懷及傾聽其心聲，並由員護送其安全返家。
(中時 )
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