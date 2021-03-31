一名81歲蕭姓老婦，日前獨自站在北市八德路四段686號公車站前，疑似迷路躊躇不前，路人看到後趕緊報警，請警方到場協助。

松山分局松山派出所員警黃子政、葉政輝立即趕赴現場，見蕭姓老婦神情憔悴、不知所措，便上前關心詢問其身分，並得知老婦是從新北市三重住家搭公車外出，但上車後卻忘記要去哪裡，只好隨著公車路線一路坐到松山區，下車後也忘記回家的路。

2員考量蕭婦年事已高，迷途在外多時，恐體力不支，遂先將她帶返派出所內休息，並透過系統查證蕭婦的資料，順利聯繫到她的姪女。但因為蕭婦的兒子行動不便，無法到派出所將母親領回，2員決定護送蕭婦返回三重住家。蕭婦兒子見母親平安到家，對員警的積極熱心協助，頻頻表示感激。

警方提醒，民眾家中若有失智長者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔。

(中時 )