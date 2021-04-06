台中市警察局第六分局何安派出所，日前接獲42歲蔡姓婦人焦急報案，稱其父親已與家人失聯20多小時，本以為是外出找朋友，沒想到卻仍未返家，擔心老翁生命安危，向警方求助，警方不到30分鐘即在西屯區甘肅路與寧夏西七街口找到蔡姓老翁，家屬接獲員警通報尋獲蔡姓老翁，感謝員警熱忱服務，家人喜團圓。

台中市1名婦人日前急忙跑至派出所報案，稱其70歲父親外出後便不知去向，員警獲報立即展開大範圍查訪，終於在西屯區甘肅路與寧夏西七街口找到蔡姓老翁，家屬見老翁平安無事歸來，頻頻向員警道謝，幸好有員警熱心幫忙，結束這場迷途驚魂記。

台中市警察局第六分局何安派出所警員吳柏毅、鄭琪霈，日前接獲42歲蔡姓婦人焦急報案稱，其父親已與家人失聯20多小時，本以為是外出找朋友，沒想到卻仍未返家，擔心老翁生命安危，向警方求助。

員警連忙安撫蔡女情緒，並立即通報協尋，依蔡女描述父親衣著特徵及可能去向，查訪附近居民及循線調閱監視器。

警方不到30分鐘即在西屯區甘肅路與寧夏西七街口找到蔡姓老翁，助其與家人團聚，家屬接獲員警電話通報尋獲蔡姓老翁後，馬上至派出所與其父親相認，感謝員警熱忱服務，幫助老翁平安返家。

警方呼籲，若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，以備不慎迷路時，員警能盡速協助其返家。

(中時 )