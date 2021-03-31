有一名疑似失智老人在永安郵局門口徘徊，因老翁語言無法清楚表達，警方獲報前往了解，發現僅能辨識出「問加油站旁的機車行老闆」，經警方契而不捨的訪查之下，終於得知老翁住處，並將老翁平安送返家中。

楊梅分局永安派出所30日接獲熱心民眾報案，指稱永安郵局前有一名疑似失智老人獨自在門口徘徊許久，警員蔡瑄、許育瑋、顏安敏獲報後立即趕赴現場，見老翁面容憔悴，且語言含糊不清，無法完整清楚表達其身分及住址。

警方耐心聆聽老翁的說出的文字，並得知關鍵字「問加油站旁的機車行老闆」，警方獲得線索後便在轄內加油站旁尋找老翁所述之機車行並拿老翁之相片詢問，終於找到一家機車行老闆認識老翁，原來老翁曾在該機車行購買機車進而認識老闆。

警方進一步透過老闆提供的資訊查出老翁的身分方得知老翁現住地，員警隨後以巡邏車載送老翁返家，抵達住處後老翁的鄰居們見狀焦急的跑出來，鄰居表示老翁為獨居老人，且行動不便，故都會特別注意老翁的行動及起居，今日感謝警方將老翁平安送返家。

楊梅分局分局長黃富村表示，民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急連絡時能迅速通報，且現在的獨居老年人口多，更應多加關心獨居老人的狀況，老翁迷途時，幸有熱心民眾的協助，警方才能及時將老翁平安送返家。

(中時 )