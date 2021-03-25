全球經濟目前仍深受疫情影響，各國也持續運用貿易手段競爭市場，貿易局於24日再度與「國際貿易中心」(International Trade Centre)攜手合作，於台北國際會議中心舉辦「市場進入地圖(Market Access Map)」及「原產地規則便捷網(Rules of Origin Facilitator)」兩大資料庫說明會，協助我國業者創商機。

這次活動受到業者高度重視和熱烈迴響，現場及貿易局臉書直播總計吸引超過840人參加！與會廠商運用Slido線上互動系統積極提問，向連線講解的資深市場分析專家Dzmitry Kniahin瞭解更多資料庫操作資訊與進出口交易時會遇到的情形。

貿易局副局長劉志宏表示，國際貿易局的角色包括參與國際經貿組織，從中斡旋媒合，為臺灣爭取機會，而本次介紹的資料庫功能，包括提供貿易關稅、原產地規則，以及商品標示等規定，是業者進行國際貿易非常需要的關鍵資訊。貿易局於去年舉行全球貿易平台(Global Trade Helpdesk)說明會，今年擴大舉行兩大資料庫說明會，未來將持續參考業者意見續辦相關活動，提供更多數位資源來協助業者，使業者洞悉先機、成功運用資料庫擬定拓銷策略，佈局海外市場。

(工商 )