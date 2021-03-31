經濟部繼109年於全國巡迴辦理72場青年創業貸款保證資源說明會，為持續加強宣傳力道，今年度再規劃於22個縣市辦理100場，說明會將邀請金融機構及信保基金代表進行融資、信用保證諮詢服務，同時邀請在地團體、單位共同參與，以擴大服務層面，提供青年創業家更完善的諮詢服務。

行政院中部聯合服務中心為協助區域內青年創業，特與國際青年商會合作，陸續於中、彰、投、苗4縣市辦理13場次說明會，首場說明會於今日在行政院中部聯合服務中心舉辦，並於說明會前召開啟動記者會，與會貴賓有行政院中部聯合服務中心洪宗熠副執行長、經濟部中小企業處施麗麗副組長，中小信保基金高淑惠副總經理、國際青年商會郭文彥總會長及顏鴻昌中區區會長等。

經濟部為落實總統協助青年創業圓夢之600億青創貸款政策，去年8月1日修正完成「青創貸款」，中小信保基金亦配合提供優惠之信用保證，實施後申請案件大量湧進，短短七個多月信保基金核保逾2.4萬件，融資金額逾207億元，八年累計的1.9萬件及181億元，顯見政府所提供貸款及保證優惠措施確能符合青年創業家需要，促進青年創業。

修正後青創貸款大幅簡化申貸程序，而且申請金額100萬元以內，信保基金保證9.5成，並享有，免：以負責人名義申請則免保證人；免：以申請表勾註免計畫書；一：額度100萬元以內；五：完全補貼前5年利息；七：資料完備後七日內完成審核。

信保基金官網設有青年創業及啟動金貸款專區，除有相關法令，更有問與答及受理窗口等資訊，歡迎創業青年把握機會，向配合辦理的20家金融機構遞件申請，落實創業的夢想唷！

(工商 )