在日本創下破23億票房佳績的《煙囪小鎮的普佩》，於上週四正式在台上映，台灣也是日本以外海外第一個上映的國家，上周舉辦的台日連線首映會中，原作西野亮廣、導演廣田裕介及為主角配音的窪田正孝、蘆田愛菜，紛紛表示很開心海外朋友能看到這部作品，也非常期待台灣觀眾的反應。該片上映首周末，全台票房突破325萬台幣，刷新窪田正孝主演電影在台票房紀錄，也創日本知名動畫製作公司Studio 4ºC繼《惡童當街》、《海獸之子》後在台票房佳績。

電影版《煙囪小鎮的普佩》是由繪本原作者日本知名諧星西野亮廣親手打造，被問到電影製作時的秘辛，西野亮廣不諱言談到：「垃圾人本身沒有正確的形象，窪田正孝給出了解答。在配音時加入許多即興演出，比方說畫面沒有垃圾人的地方卻出現窪田先生的聲音，那些部分也都很有趣，真的被他給拯救了。」飾演「垃圾人」的窪田正孝也表示，因為不知道什麼是符合「垃圾人」形象的聲音，在錄音初期陷入苦戰「西野先生體貼地對我說『一邊配音一邊找出解答吧』。我試著稍微改變聲線後反而被說『有點像老爺爺』，一邊想著不能塑造過頭，才慢慢找出答案。」蘆田愛菜則懷念說：「在和窪田先生對戲時，能感受到魯必奇與普佩漸漸成為真正的朋友，我自己也因融入感情而熱淚盈眶。」劇中有許多魯必奇與普佩互相吐槽的戲碼，對此西野亮廣笑說「好像在看夫妻相聲一樣，很有趣」，感動之餘也增加了一些笑果。

《煙囪小鎮的普佩》劇情講述在萬聖節的夜裡，「垃圾人」普佩誕生於被煙霧壟罩的煙囪小鎮中，不受眾人歡迎的普佩遇到了孤伶伶的少年魯必奇。深信煙霧另一頭有著「星星」存在的魯必奇，為了找出真相並親眼見證所聞，與普佩決定展開一場看不見盡頭的大冒險，兩人的勇氣也感動了小鎮的居民，紛紛向他們伸出援手。然而，在冒險的盡頭，真相究竟是什麼呢？電影全台熱映中。

(中時 )