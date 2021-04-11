英國菲立普親王（Prince Philip）9日與世長辭，英國廣播公司（BBC）等各大英國電視台大篇幅報導，不過也因為篇幅太大、加上中斷原本黃金時段節目，引發民眾反彈，9日當晚許多英國人乾脆關掉電視或是直接轉台，導致BBC收視率腰斬。

Here is how BBC One announced the death of the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/21Kdnj72sr — Scott Bryan (@scottygb) April 9, 2021

綜合英國《衛報》（The Guardian）、娛樂新聞網站「Deadline」報導，白金漢宮9日中午公布菲立普親王死訊時，BBC等各大英國電視台第一時間插播報導，並且中斷原本的節目安排，改播映事先製作好的菲立普親王特輯節目，包括BBC ONE、BBC TWO 2台都抽掉周五晚間常春電視連續劇「東倫敦人」（EastEnders）及「廚神當道」（MasterChef）等黃金時段節目，英國獨立電視台（ITV）、「第四頻道」（Channel 4）等也在晚間黃金時段改播特輯節目。

不過事實證明，周五晚間這樣排山倒海的報導只會惹怒英國觀眾，根據英國廣電閱聽眾研究會（Broadcasters Audience Research Board，BARB）提供的收視率調查，9日晚間7時至11時的黃金時段，過去每當發生國家大事時，英國人都會轉開的BBC ONE收視率竟降了6%，觀眾群從前一周同期的256萬人降為241萬人，BBC TWO更慘，收視率狂跌65%，從98萬觀眾人次直接腰斬剩下34萬人次；ITV及「第四頻道」的收視率則分別掉了60%、8.5%。

BBC也收到大批民眾申訴，由於申訴案件太多，BBC索性在網站上設立專區，專門讓民眾填寫申訴內容。

有網友錄下9日中午BBC插播新聞的畫面，當時BBC ONE正在播映電視劇，突然間畫面一黑，轉為黑白的「新聞報導」字幕，接著畫面轉進BBC新聞棚內，女主播克羅柯索（Martine Croxall）公布菲立普的死訊，朗誦白金漢宮的聲明，之後畫面又轉成菲立普親王穿戴軍服的英姿，並且放送英國國歌。

「Deadline」評論BBC插播親王死訊的方式並不優雅，除了電視劇被迫硬生生中斷以外，BBC專門播放流行音樂的廣播台BBC Radio 1 Dance原本正在放送舞曲，突然間就變成了英國國歌，事先完全沒有預兆。

Just wait for the beat to drop... pic.twitter.com/OiG8RVUONu — Richard Smith (@richardavsmith) April 9, 2021

節目被卡讓BBC被民眾罵翻了，有人回應菲立普親王是配偶、不是君王，沒必要這樣中斷節目，也有人反問「現在是來到北韓了嗎」，譏諷「歡迎來到北韓」，「所有頻道都在向尊敬的領導人致敬，逃都逃不掉。」

This is the news from the BBC. Welcome to North Korea. Hail our Dear Leader on all our channels. There is no escape. — Mark Wayne (@orwell4ever) April 9, 2021

BBC前主播麥柯伊（Simon McCoy）評論，菲立普親王過世的確是大事，但大眾確實應該有其他節目選擇。

(中時新聞網)