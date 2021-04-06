全球私募股權業KKR看好亞太市場前景，陸續募集300億美元分組為4檔亞洲基金，進行產業併購、區域基礎設施、房地產等，其中第四檔的「KKR亞洲基金IV」6日宣布完成募集，總金額高達150億美元，以「亞洲最大檔」私募股權基金之姿，傲視市場。

「KKR亞洲基金IV」搶在新冠疫情尚未消散之前，就向市場大舉募資，結果卻令人意外，KKR公司方透露，表態參與募資的各方資金，根本多到超過預設目標，原有的國際投資者就搶著續認額度，還有更多新的投資者想加入，包括亞太地區的投資者。

KKR亞洲基金第一檔始自2005年，16年來想要跟投的資金不斷湧入，KKR也不斷擴大亞太區投資團隊專家，目前的300億美元資金規模需由70名投資專家，分處亞太地區市場6個主要地區的8個辦事處一起處理，和全球網絡與資源平台結合起來，過投資組合公司的成長、併購和全球擴張，以創造投資價值。台灣的李長榮化工是KKR亞洲基金的投資組合公司之一。

對於第四期基金的投資標的選擇，KKR表示，泛亞太區域的基礎設施、房地產基金會是首選，現在也已在韓國市場出手投資。

KKR亞太區私募股權共同執行長Hiro Hirano表示，整體亞太區私募股權的投資機會相當驚人，儘管各分區市場都有其獨特性，但亞洲持續增長的長期基本面卻是一致的！舉凡消費升級的需求，中產階級的快速增長，城市化水平的提高，技術新創等等，各種各樣的機會浮現，估計基金投資的未來展望，令人興奮。

(工商 )