國民黨立委陳以信今（31）日於立法院經濟委員會質詢經濟部時指出，傳外貿協會為擴展「新南向政策」國家的貿易據點，要關閉部分大陸的據點，質疑大陸各據點開設不久，貿易表現佳，實在沒必要為開拓新南向據點，從2020年貿易額來看，外貿協會在大陸有10個據點，貿易總額2,162億美元，新南向國家據點則有13個，貿易總額1,083億美元，不到大陸的一半。

蔡政府2016年推出新南向政策，4年編列250億預算，陳以信指出，已推出第五年的新南向政策，至今我國卻仍未和任何一個東南亞簽訂自由貿易協定（FTA)，而目前外貿協會在大陸有10個據點，去年貿易總額達2,162億美元，新南向國家據點則有13個，貿易總額達1,083億美元，平均起來，大陸每個據點貢獻約216.2億美元的貿易總額，新南向國家每個據點則是83.3億美元，大陸據點的成績整整是新南向國家的兩倍，貿易順差部分，去年大陸貿易順差為866億美元，新南向國家僅138億美元，也有好幾倍差距。

陳以信質詢時，問及「外貿協會在大陸有幾個據點？」，經濟部次長陳正祺當下回答不出來，思考後回答：「9個」，馬上被陳以信打臉，在大陸共有10個據點。陳以信質疑，外貿協會可能要關掉大陸據點，來增加新南向國家的據點。對此，經濟部次長陳正祺表示，目前貿協內部正在盤點，此事牽涉到外貿協會的資源分配，經濟部還未收到貿協具體成果，但經濟部所持態度開放。

陳以信表示，政府要拓展新南向市場是好事，他並不反對，但大陸據點貿易表現優異，反而要被裁撤，實在沒必要，要求經濟部儘速了解對外說明。

(中時 )