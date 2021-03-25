台南市一名鄧姓男子為中度智能障礙者，有性侵前科已服完刑期，卻又於2020年11月時，在社區活動中心見到一名85歲的老婦人獨坐在長椅上，遂請求對方帶他去廁所，不料卻一時起色心，強拉老婦進男廁，更伸手摸胸部。台南地院審後，於18日依涉犯強制猥褻罪，判其10月徒刑。可上訴。

據判決書指出，鄧姓男子為中度智能障礙者，去年11月17日中午時，鄧男發現一位85歲老婦獨自一人坐在椅子上休息，遂以詢問廁所位置為由，請老婦帶同前往公園廁所，抵達後，鄧男卻突然拽著老婦的手進男廁中，要求婦人脫下褲子，還強行撫摸胸部。案經活動中心管理人員聽到呼救聲上前敲門，鄧男才見狀逃跑，里長聞訊後報警處理，經警調閱監視器而循線查悉上情。

台南地院審理時，鄧姓男子坦承犯行，更強調不會再犯，而法官認為鄧男已有前科紀錄，卻不顧婦人意願強行拉入公園男廁內侵犯，在客觀上顯然是基於色慾而滿足慾望的動作，行為已明顯觸犯刑法第224條之強制猥褻罪。

法官考量被告為中度智能障礙者，並患有精神疾病，領有身心障礙證明，及其社經地位，暨其犯罪手段、情節、所生損害與檢察官、告訴人家屬均請求從重量刑等一切情狀。於18日依強制猥褻罪判10月徒刑。可上訴。

(中時新聞網)