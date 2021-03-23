中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》今（23日）晚間10點播出主題「你算什麼男人！可以Man一點嗎？」邀請女藝人小優、蔡允潔、黃沐妍與夏乙薇，前來控訴演藝圈中的「溫柔漢」代表馬國賢、嘻小瓜、黃豪平及綠茶。

小優率先控訴嘻小瓜：「可不可以不要出來搶我的桃花？我的姻緣路已經夠坎坷了！」她氣訴曾與嘻小瓜一同出席活動，剛好心儀的男生也在場，不料嘻小瓜竟搶先說：「這男的是你喜歡的嗎？不是的話他今天就是我的囉！」沒想到小優還來不及回覆，嘻小瓜便穿著性感的「洞洞裝」不停地調戲男方，甚至出手襲胸，嚇得對方再也不敢和小優聯繫，就怕再次碰上嘻小瓜。

嘻小瓜是演藝圈中的「溫柔漢」。(圖/中天綜合台提供)

夏乙薇提到嘻小瓜曾遭遇「被打巴掌不敢反擊，還要女生幫他出氣」，她表示：「遇到這種事情已經不是男不男女不女的問題了！」此話一出讓嘻小瓜歪樓回應：「她怎麼還趁機罵我不男不女啦！」夏乙薇描述當時狀況：「有一次有個朋友辦慶生會，嘻小瓜帶了一個圈外男生朋友來，結果那個人超級沒禮貌，一直盧一直盧之外，還打了他一巴掌。」嘻小瓜解釋：「因為那個男生一直騷擾在場的女藝人，我看不下去出面去阻止，可能他也剛好喝醉了，就不小心打了我一巴掌，但我又不想破壞整個氣氛，才想說自己忍住好了。」誇張行徑讓全場直呼實在是扯到爆！更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)