30歲女星小蠻（王承嫣）去年3月與交往多年、大8歲的男星邵翔結婚，同年順利懷上寶寶，目前孕期5個月。昨（28日）她在社群網站有感而發，稱自己是傳統家庭中「不聽老人言的孕婦」，如果把長輩的話當耳邊風，還會被罵一頓，但她認為很多人的關心只是情緒勒索，「請尊重孕婦的過程，孕婦的過程，孕婦自己走！」一番言論被不少網友推爆。

小蠻坦言自己是傳統觀念中大逆不道的孕婦，所有孕婦禁忌通通都做，「我本人完全不忌口，我大吃冰（最愛吃冰）、晚睡、跑跳蹦、運動、做家事、按摩等等」她認為現在的醫學很發達，早就能推翻很多古早觀念，甚至預言寶寶出生後會跟毛小孩一起玩、睡覺，完全不在意別人怎麼說，「因為這是『我』的寶寶，會在我身體裡成長，也會從『我』肚子裡生出來的，不是『你』的孩子不用緊張。」

小蠻也向大家報告健康狀況，「我身體壯得跟牛一樣，除了吃太飽會吐以外....（還在拿捏胃變小的食量，實在是有夠難抓）我的寶寶健康無比！寶寶高層次檢查也比一般週數大2週！」她說很多人是真的關心，但也有人的關心只是情緒勒索，忍不住呼籲：「請不要把自己擔憂的情緒，丟到孕婦身上！這樣很不道德！請尊重孕婦的過程，孕婦的過程，孕婦自己走！」有需要她會自己問醫生，也跟其他孕婦們喊話：「其實我們只要忠於自己，了解自己真正想要什麼，就不會被身邊的人左右，而且快樂媽媽才有健康寶寶，也才有快樂老公！」

這一番突破傳統的想法，不只被眾多網友讚爆，星友也留言力挺，像是同為母親的趙孟姿表示：「說得太好了」，巴鈺則讚嘆：「你美得大逆不道！不乖～」引起熱烈迴響。

(中時新聞網)