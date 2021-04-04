55歲女星方文琳早年從歌手出身，甜美又俏麗的外型曾風靡一時，成為當年的擋泥板女神之一；如今她的小女兒長大了，繼承媽媽的美貌與氣質，讓網友看得目不轉睛。

方文琳深耕影劇圈多年，目前忙著演出舞台劇《明星養老院》，小女兒齊薇特地到現場捧場，並在臉書寫下看劇心得：「一直很期待的一天～終於來看《明星養老院》了，裡面有好多讓我放聲笑出來的橋段還有更多的感動（後半段幾乎都在泛淚的我）對於世代的變化，明星們面對年老後失去光環的思考，點出了很多的感慨，演員們的真情演技真的都非常厲害」她提到母親方文琳開演前每天馬不停蹄地排練，「最後在舞台的呈現真的好厲害好美，還沒看過的朋友～趕快把握訂票！」方文琳看到女兒這篇落落長的文章，欣慰地留言：「謝謝寶貝來陪媽咪..看得很認真喔，心得也寫得好～還有後面的鐵粉哈～」。

母女倆也不忘在劇場內留下倩影，照片中方文琳戴著粉紅色紗帽及同色系長禮服，佩戴珍珠項鍊顯得貴氣又優雅，女兒齊薇則放下飄逸長髮，穿著杏色縮腰短洋裝，渾身散發青春的氣息；兩人對著鏡頭露齒甜笑，嘴角微笑的弧度如出一轍，讓網友大讚基因太神奇，「實在好美的一對母女，氣質高雅」、「強大的基因」、「超美母女檔」、「氣質出眾遺傳媽媽的好基因」等。

今年21歲的齊薇遺傳到母親的姣好長相，在校期間就是校花，方文琳不擔心女兒「被拐跑」，鼓勵趁年輕多交幾個朋友、享受談戀愛的感覺，只有叮嚀「不要懷孕回來就好」，雖然這樣說，但她強調不是要一直換，有遇到不錯的對象可以固定交往，只是不要太黏另一半，要有自己的生活空間。

(中時新聞網)