陳曉與劉亦菲近期忙拍電視劇《夢華錄》，這對搭檔很受外界期待，陳曉曾演活《神鵰俠侶》中帥氣的楊過，劉亦菲則是氣質爆棚的神仙姐姐，這一對組合頗受好評，而陸網今（4日）則流出一組陳曉與劉亦菲的劇照，穿著古裝的兩人甜蜜牽手，畫面狂噴CP感，更是散發滿滿粉紅泡泡。

陸網今瘋傳一組陳曉與劉亦菲的《夢華錄》劇照，只見陳曉和劉亦菲頂著古裝頭飾，分別身穿藍色、白色古裝劇服，陳曉手掌朝上、劉亦菲則是伸出纖纖玉手，兩人甜蜜牽手的模樣，不僅讓畫面狂噴CP感、仙氣爆棚，更是散發滿滿粉紅泡泡，照片曝光後，微博還以「劉亦菲陳曉牽手路透」登上熱搜榜，可見話題超夯。

穿著古裝的陳曉和劉亦菲甜蜜牽手，畫面散發粉紅泡泡。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

不只陳曉、劉亦菲牽手照，陸網過去還流出陳曉與劉亦菲在船上的浪漫接吻劇照，也讓外界都很期待《夢華錄》趕快播出，其實陳曉和劉亦菲在春節期間就已在橫店忙拍戲，陳曉的老婆陳妍希也不忘到當地探班陳曉。

微博還以「劉亦菲陳曉牽手路透」登上熱搜榜，可見話題超夯。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

劉亦菲日前才被流出穿古裝的拍戲偷拍照，只見33歲劉亦菲頂著古裝包頭、身穿白色古裝戲服拍戲，劉亦菲皮膚白皙、臉蛋美回精緻巴掌臉，讓她被網狂讚是美回當年的「神仙姐姐」，同時，還有一張是劉亦菲披著灰色披肩照，就連她在拍戲現場隨意地回頭都絕美、狂噴仙氣，劉亦菲美出新高度，絕佳狀態讓網友都狂讚。

(中時新聞網)