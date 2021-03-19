舊金山一名歧視亞裔的白人男子，無緣無故就出拳打傷76歲的廣東老太太，結果這位76歲的老太太不甘受傷受辱，找到一根木條反擊，直接把這個白人男子打滿頭包還送醫院。事後老太太還激動的說「你這傢伙為什麼打我」，許多網友對這名老太太的英勇給肯定，稱她是「功夫大嫲」、「佛山來的阿嬤」。由於老太太也傷得不輕，眼睛浮腫，許多人為她募資眾籌醫療費。至於打人的歧視男，不但送醫治療，也要被警方以傷害罪起訴。

每日郵報(dailymail)報導，該事件發生在上午10:30，76歲的謝小珍女士(Xiao Zhen Xie)在市場街(Market St.)的一個十字路口等紅燈，結果遭到一名39歲男子的無故毆打，這男人不由分說就揮拳在老太太臉上，謝女士趕緊用手護著自己的臉，同時瞥見旁邊有枝合適的木條，趕緊抓起木條反擊以捍衛自己，一棍打在男子的嘴上，他當場吐血，反而自己倒地，老太太繼續反擊，打到這個男子哀號不止，而旁邊的路人趕緊報警，之後救護車把施暴的男子送上擔架，給老太太冰袋以冰敷腫脹的雙眼。

打人的39歲男子，反而被老太太打到嘴角流血。(圖/Dennis O'Donnell)

即使看到男子上了救護車，老太太仍然生氣，手拿木條指著對方並破口大罵，她以廣東話講：「你這個混蛋，為什麼欺負我？」並對週邊的人解釋「是他先打我，他先打我的！。」

這起事件發生當下，舊金山KPIX電視台的體育組總監丹尼斯·歐唐納（Dennis O'Donnell）正好目擊，他的相機記錄了前因後果。

謝老太太平時是住在安養院裡，事件發生後,她的女兒李東梅（Dong-Mei Li）趕緊來幫忙母親。李小姐說事件發生後，母親除了受傷以外，心裡也非常害怕，她的左眼睛仍在流血。

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

謝老太太的孫子約翰·陳（John Chen）也告訴KPIX 5，他的祖母目前「極度恐懼，不敢離開家。」

許多人表示願意支援謝老太太，於是他們建立了GoFundMe頁面， 以眾酬的方式幫忙募集謝老太太的醫療費。截至星期四下午，已籌到了67,643美元，超過原本50,000美元的目標。

陳先生特別在GoFundMe感謝熱心的人們，並說：「我為祖母的英勇感到驚訝，當然也很心疼。」

「她是這次無端受攻擊的受害人，她現在兩隻眼睛都嚴重瘀傷，其中一隻眼正在流血。她的手腕也紅腫。她在精神、身體和情感上都受到了重創，害怕走出家門。」

舊金山警方表示，他們已為此事立案調查，受益於歐唐納記者的影片記錄，因此是非對錯相當清楚。

KPIX 5報導說，警察表示，正在對這名39歲的男子進行調查，而且也要知道他是否與星期三發生的另一起，83歲的亞洲男子遭襲擊有關。

舊金山警察局局長比爾·史考特（Bill Scott）表示：「我們正利用所有資源調查這些案件，要把不法者將其逮捕。」他承諾會加強巡邏。

(中時新聞網)