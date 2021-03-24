高雄30歲的吳姓男子利用網路聊天室販售安非他命，卻被遣入聊天室的員警發現，警員充當買家與吳男相約面交，但吳男收錢後卻到超商買「冰糖」，並將其搗碎充當安毒賣給員警，警方尾隨吳男到三民區某飯店外將其逮捕，雖然吳男逃過販毒罪，但仍遭檢方依詐欺罪嫌起訴。

檢方指出，2020年10月21日晚間吳男先是到鳳山區竊取1輛機車後，回到家中上網，利用「UT南部男同志聊天室」群組內，以暱稱「高雄-優執HI菸商」的身分，散布販售毒品的訊息給在群組內的成員，吸引廣大網友注意。

沒想到吳男釣魚釣到大白鯊，販毒訊息正好被隱藏在群組的網路巡邏員警發現，員警便假扮買家，特意詢價假借「買貨」，喜見生意上門的吳男以「菸1g2500」的毒品術語回覆，並與喬裝買家的員警交換聯絡方式，相約新興區忠孝、八德路口面交。

雙方於約定的時間、地點碰面後，吳男謊稱「東西」現在不在身上，要求買家必須先交錢再給貨，員警便先將2500元現金交給吳男，隨後吳男騎著贓車到附近超商買了1包冰糖，將其搗碎後裝入自備的夾鏈袋中，再返回將「假毒品」交給假扮買家的員警。

雙方完成交易後，吳男騎著贓車離去，而員警則是尾隨在後，吳男在三民區某飯店外停下機車，員警見狀趁著吳男還未察覺時，立即表明身分當場將吳男逮捕，並扣得1包不明結晶物及偷來的贓車，雖然該包結晶物經過化驗後，發現是冰糖，並不是真正的安非他命毒品，但檢方認為，吳男所犯是加重詐欺未遂罪，全案偵結後，依詐欺罪起訴吳男。

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(中時 )