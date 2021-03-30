男子楊博成穿名牌戴名錶開名車，營造假「富二代」形象，誆騙多名20多歲嫩妹詐財，多數被害人遭詐騙後，組「婦仇者聯盟」蒐證一一提告，由於楊男耍賴不還錢，讓不少月薪族的小資女和直播主根本請不起律師得背債度日，但楊男至今仍過著逍遙法外的日子，還繼續行騙；被害人怒控「他用詐騙我們的錢，豪請5律師」，盼司法重視被害人遭遇及心聲，重判渣男，以彰司法正義。

在約60名被害人當中被騙最慘的林姓直播主（28歲），和楊男在一起3天後即出國旅遊，1周後回國，才發現楊博成盜刷她的信用卡後，購買虛擬禮物斗內衝自己的直播人氣，並詐領她的存摺存款，讓她損失130萬，一夕間變窮光蛋，林女開口追討，楊男聲稱會還錢，竟避不見面。

被害人在臉書社團留言被楊男詐騙金額，並會註記是否已提告，還有酒店妹循線找上門希望幫忙討酒錢。（圖／讀者提供、翻攝臉書）

林女說，後來和14名被害人組「婦仇者聯盟」，被害人分別提告，受害人至今已暴增至60人；林女說，她告楊男詐欺、竊盜、侵占案，卻等了11個月才開庭，檢察官竟未對他起訴，她不甘心，自己聘請律師申請再議成功，至今仍在等法院開庭。

林女表示，多名受害者被騙後至今仍背負債務，生活縮衣節食也請不起律師，但楊男卻用騙來的錢請律師打官司，「希望司法能重視被害人心聲，重判渣男，以伸張司法正義」。

身上有刺青圖案的楊男，以身穿名牌、開名車裝闊手腕，擄獲多名嫩妹上床後，伺機詐財。（圖／本刊繪圖組）

刑事局指出，若對方以富少身分自稱，女方最好要有自知之明，先認清「對方為何會喜歡我？」男女雙方初認識或交往，不論對方用任何理由借款，切勿有金錢上的接觸；此外，女方也應多想想，對方若穿金戴銀，還開口借錢，若非是騙子就是意圖不軌，切勿一頭栽下去，提早分手為妙，以免人財兩失。

本刊致電楊博成，他否認有騙財騙色行為，並反指有些指控不屬實，是他人惡意加油添醋所為。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)