高雄的義守大學昨（29日）發生一名陌生男子闖入女生宿舍，在校生在論壇《Dcard》發文，指控一名體型高大的男子無故闖入女宿舍大吼大叫，還強行踹門行為相當可怕。對此，仁武分局指出，已接獲校方通報並帶回一名男子，初步了解疑似為感情糾紛，現已將狂叫男依侵入住宅等罪嫌偵辦。

據了解，一名義守大學女學生29日晚間在《Dcard》義守大學板發文控訴，有一名男子於17時許擅自闖入女生宿舍中大吼大叫想找人，在寧靜的宿舍門口大肆叫吼，引發學生強烈恐慌。

發文的女學生控訴，事發過後校方人員並未及時關心詢問，直到晚間9時許，學生主動去詢問管理人員，學校才姍姍來遲要處理。不少目擊學生也留言還原事發過程，指稱，「當時那位男生狂敲我房門要人，回答不認識之後還想闖進來」。還有學生怒罵，校方怎會有管理如此鬆散，能讓一個體型高大的男生輕易闖入？並質疑，「要是他今天帶了刀子怎麼辦？」

對此，仁武分局指出，29日晚間6時30分許已接獲校方通報前往處理，經初步了解，22歲的吳姓男子疑似聯繫不上該校的前女友，才情緒失控潛入宿舍找人；警方指出，到場處理時，吳男仍不願離去，還作勢飆罵員警，警方隨即將吳帶回警局，全案朝向入侵住宅、妨害公務罪偵辦。

(中時新聞網)