太魯閣號事故肇因於包商在執行「鐵路行車安全改善六年計畫」中的項目時，施工疏失，竟造成近60年來台鐵罹難人數最多的事故。發生如此重大人為的公共運輸災難，交通部長難辭其咎，但執政當局卻以「不能一走了之」和留下善後才是負責等說詞來因應，也顛覆了政務官辭職以負政治責任的慣例。

因主管業務造成重大傷亡的政治責任，其核心觀念一為向人民表達歉意的「政治倫理」，一為自我要求在職務應盡努力程度上的「政治道德」。但無論高雄氣爆事件或普悠瑪列車等重大傷亡事件中，我們已看出政務官的政治倫理和道德均採取低標準。甚至於，這個政府面對失職釀成災難時，還擅長啟動各種護衛政權的危機管理模式，包括網軍帶風向、轉移政治責任。

政務官於主管業務發生人為因素造成的重大災難時，還有個應即辭職下台的實務上理由，即是如同常任文官因涉案情節重大，為避免仍在職可湮滅證據、串證或官官相護，依法可先予停職。政治任命的政務官無所謂「停職」，只有辭職一途以示「清白」，而交通部長林佳龍或真有即刻下台負責的本意，但他的長官或許也有不能讓他「一走了之」的實務上理由。

蔡總統在事件發生當天的講話，除提到要徹查事故原因，不必過度揣測和指控外，大部分的說明與搶救「天災」無異。尤其，她表示政府會持續「協助」處理後事，傷者及家屬可得到政府最大的「協助」，讓人感覺不到政府就是應負起善後責任的「事主」。甚至於，她還以「祈願罹難者安息，傷者早日康復」來召喚民眾的惻隱之心，目的是掩護已無羞惡之心的政府，想要扭轉乾坤「事主變公親」。

衛福部以既有的「賑災專戶」接受捐給太魯閣號事件的善款，或許就是轉移政治責任的成效，此在高雄氣爆案已有「成功」案例。衛福部是急難救助的中央主管機關，然而政府捐助成立的「賑災基金會」是以「協助因天然災害受災地區之賑災」為宗旨，也看出無法向「天」求償的災害，才該結合社會一起來賑。

台鐵原局長是在今年1月中屆齡退休，行政院長蘇貞昌迄今起碼有4個月可決定繼任人選。或許因民進黨是派系共治，位子尚未「喬」定，但也凸顯了交通建設從發包到執行，很可能也須兼顧派系共治的利益。由目前已顯現一連串交通部應注意、能注意而未注意的違法失職情事，若由蘇揆負起政治責任也不為過。因此，林佳龍越級向總統表達辭意固然不符體制，但未嘗不是怕辭職就意味執政績效的大內宣出現了「破口」。

考試院提出超過20年無法立法的「政務人員法」草案規定，「主管政務發生重大失誤，對國家或人民造成重大損害者」及「對部屬執行政策疏於監督，嚴重影響人民權益者」皆應辭職下台，現在可知為何要將政治責任法律化？而陳菊迄今為何像是看戲的「煎茶院」院長？當也其來有自。（作者為世新大學兼任副教授）