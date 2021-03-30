7年前擔任新北市三峽警分局偵查隊偵查佐的梁姓男子，跨轄到桃園市逮捕李姓詐騙車手，他卻伺機從114萬元的贓款中竊走30萬元，歷審認為梁犯後飾詞否認犯行，將他依侵占職務上持有之非公用私有財物判刑6年、褫奪公權1年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

梁男在2014年4月19日跟監李姓男子，發現他從便利超商提領詐騙款後上前逮捕，押解到當地的派出所上銬，但他裝有114萬6000元的詐騙款的黑色公事包仍留在車上，梁趁機取出30萬元而侵占入己。

之後，警方在李男面前清點黑色公事包內款項為84萬6000元，李聽聞立即出言表示短少30萬元，桃園地方法院法官審結李的詐欺案件後，函請檢方偵查員警不法，檢方偵結後將梁男起訴。

歷審認定梁男犯行事證明確，他身為警察本應廉潔自持，竟未恪盡職守，反為圖私利，而將職務上保管之私有財物予以侵占入己，影響國家公務員之形象，應予非難，且犯後復飾詞否認犯行，未見悔意，判處有期徒刑6年，沒收30萬元，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )