蘇打綠主唱吳青峰遭恩師林暐哲控告違反著作權法，遭台北地檢署起訴，台北地方法院30日開庭，青峰出庭應訊時，聽到證人說2018年解約時，他曾對林暐哲說「不能合作，還可以當家人。」青峰情緒激動，當庭淚崩。

檢方指控，青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，授權區域為全世界，若想終止契約，須在合約期滿3個月前書面表示反對，否則自動延長1年，因此雙方自2015年起均為自動續約。

青峰2018年10月26日以存證信函告知林不再續約，但依合約規定，須在2018年9月提出才有效，因此合約早就自動延長1年，青峰2019年4月至9月卻違反授權，擅自演出、重製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並上節目、活動7次公開演出、5次出版數位專輯

北院30日開庭，律師作證時回憶2018年12月，見證青峰、林暐哲解約的過程，律師說，當時青峰與林暐哲談完後，青峰說「不能合作，還可以當家人。」，但事後林暐哲說提告，坐在被告席的青峰聽到這些證詞時，情緒激動當庭哭泣。

(中時 )