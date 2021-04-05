國民黨立院黨團今天召開記者會要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍應立即下台接受調查，立法院成立調閱小組。江啟臣指出，今天黨團記者會就是要向大眾說明，國民黨在災難發生時會不分朝野，共同面對；但是在救災告一段落，國民黨更會堅守在野黨責任，強力監督、堅持究責。

江啟臣表示，台鐵內部流出的對話截圖，更顯現相關官員並未痛定思痛，竟仍在思考切割卸責。兩年半前普悠瑪的創傷，殞落的人命，卻未能驅使政府認真改革。

江啟臣指出，回看兩年前完成的「台鐵總體檢報告」，到今天有開始落實的有多少？為何一次慘劇還學不到教訓，拿不出作為，只能讓大家今天再悲痛一回。

他表示，這些悲痛與遺憾，必須成為全面啟動改革工程的動力，除事後究責，更重要的是台鐵在制度、運安上的持續改革。

另外，前國民黨主席朱立倫今天表示，蔡政府必須下定決心徹底整頓台鐵，用「沒有安全就沒有台鐵」的態度去面對行車安全。

朱立倫今天以「政府對不起花東人」為題，在臉書粉絲團發文表示，蔡政府必須下定決心徹底整頓台鐵，用「沒有安全就沒有台鐵」的態度去面對行車安全。他指出，不用學國外，立即比照高鐵對安全的要求，一刻都不能延宕。至於台鐵公司化等改革，應該訂下具體時間表，向人民交待。

朱立倫說，除鐵路的改革，花蓮人需要一條安全回家的路也不能再拖了。2010年，上萬花蓮人凱道怒吼「要一條安全回家的路」，結果沒有爭取到蘇花高，換來了只有半套的「蘇花改」。

朱立倫說，開過蘇花改的朋友都知道，還有兩段是「原始風光」，一是「東澳至南澳路段」，另一是「大清水─崇德路段」，這兩段近年來仍經常發生重大車禍。蔡政府的前瞻基礎建設浪費多少經費，為何不能就兩段危險路段積極改善。花蓮台東人要有安全回家的鐵路及公路，民眾及觀光客需要安全的鐵路及公路，政府不能再拖了。

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(工商 )