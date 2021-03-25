「拍完發給我！拿罐塞進去」一名凶狠帶著疑似南寧地區口音的大陸女子在影片中叫囂，近期陸網上瘋傳一部長髮女子遭多人霸凌的影片，被害女子不僅全裸，還趴跪在地逼吃垃圾、下體被強塞寶特瓶，經南寧網警網路巡邏時發現，介入調查。

透過微博主「玲家小白白」23日晚間23時43分上傳的零碎畫面可見，一名長髮女子被多名男女團團圍住，影片主角初步推斷均未成年，其中一名女子口氣火爆的指示其他人，「拍完發給我！拿罐塞進去」，而長髮女子只著內衣褲，幾乎全裸的無助癱軟在地，不停地被加害人辱罵與毆打，影片背景則不停傳出陣陣笑聲，不僅如此，被害女孩還遭強迫吃下垃圾，加害者則以寶特瓶強塞入她下體。

影片曝光在網路上短短一天的時間，就吸引將近7萬人按讚以及3萬6千人轉發，不少大陸網友在留言區痛罵，要求博主不要保護未成年惡魔，趕快發出未經馬賽克處理的影片，並希望加害人能趕緊得到應有的處罰，同時為受害的女學生感到憤怒與疼惜。

對此，大陸廣西省南寧市公安局網路警察指出，昨（24日）在網路巡邏時，發現一部「女子遭多人霸凌」的馬賽克影片在網上瘋傳，內容極其不人道，引起網友怒火，而部分網友指稱，影片中的加害人口音與南寧地區相近，因此南寧警方對於此案高度重視，正在積極調查。

南寧婦女聯合會指出，目前仍無法確定事件真實性，只知道網警介入調查影片來源，婦女會所掌握的只有打上馬賽克不完整的影片與照片，並不清楚事情的全貌。

廣西壯族自治區公安廳治安總隊回應，目前正在了解案情中，但強調仍無法確定事件發生地點，因為廣西、廣東與海南地區的腔調接近，不一定透過口音就能辨別。

(中時新聞網)