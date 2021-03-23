出生40天女嬰遭甩巴掌拋空摔，保姆惡行全遭監視器錄下。（圖／翻攝重慶廣電第一眼微博）

日前一段保姆掌摑、拋摔嬰兒的影片引起大陸網友熱烈討論。影片中的保姆對哭鬧的嬰兒出手大力搖晃，並說「就弄死你」，整個過程中保姆懷中的嬰兒不斷哭泣，殘忍的虐嬰行為全被監視器錄了下來，嬰兒父母崩潰。網友看了紛紛痛罵「畜牲」。

據《重慶廣電》報導，家住重慶的樊先生因為是雙薪家庭，女兒出生之後便找了妻子前同事的母親王女士來幫忙照顧，薪水每月人民幣5000元（約新台幣21800元）

。保姆在3月13日來到家中工作，由於上班時老惦念剛出生的女兒，夫妻在嬰兒床的對面裝了監視器。3月17日時樊先生的妻子遠端觀看監視器畫面時，卻發讓她大吃一驚。

樊先生的妻子發現，王姓保姆不僅把自己只有40天大的女兒往空中拋、打耳光，還對小女嬰說出「我就弄死你」之類的話。小嬰兒則疑似遭到驚嚇，不斷的哭鬧。

樊妻表示，王姓保姆曾告訴自己的媽媽，她從18歲就開始幫別人帶孩子，而自己的媽媽在經過觀察後也告訴自己，王姓保姆還是相當盡職盡責的，平時也沒有發現不對勁的地方。夫妻2人對保姆十分禮遇，在王姓保姆來之後，還特地把主臥房讓給王姓保姆和女兒住。

影片曝光，引起網友公憤，「打孩子真是畜牲了」、「這麼小的孩子怎麼忍心下得去手，監控多重要」、「這以後誰還敢找保姆看小孩」、「太可怕了，拿錢做這種缺德事」、「這種可以坐牢了吧，危害他人生命」。

事後王姓保姆的女兒辯稱：媽媽並沒有打孩子，只是動作比較粗魯。警方介入調查後，王姓保姆遭到行政拘留15日，罰金人民幣500元（約新台幣2180元）。女嬰的父親也回應，經過醫院檢查，所幸目前女兒身體並無異常狀況，暫時沒有大礙。

(中時新聞網)