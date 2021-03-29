日本桌球天后福原愛因受到不倫風波影響，據日媒披露，原本行程滿檔的她，工作全數停擺，連東京奧運桌球解說員的工作也不保，對此，陸網友仍舊力挺到底，更有網民暖心向福原愛表示，「如果東奧不要妳，就來央視體育解說」。

據日媒《FLASH》報導，福原愛1月返日除了開設公司「omusubi」，在婚變傳聞被曝光前，還收到日本國家隊徵召在東京奧運會擔任解說員，不過現在受到緋聞風波影響，工作被叫停，公司內部人員更透露：各界湧入的批判已令相關負責人心力交瘁。

此消息也引起大陸微博的網友熱烈關注與討論，大批陸網友的討論幾乎看不到對福原愛的批評，反而更多的是支持她的聲音，直言「為什麼受傷害的是她，男的就沒事似的！這以後就只能結婚不能離婚，離了就啥都沒了」、「我就想問一句，到底這個出軌實錘了沒有？怎麼替愛家醬（福原愛暱稱）說了一句就是三觀不正了」、「來央視體育頻道當解說吧！反正小愛和體育頻道的記者也是老熟人了，一口流利的東北話挺可愛」。

不過也有陸網友這樣認為，「福原愛把母親，兒子女兒都放在台灣讓男方照顧，然後在日本和異性友人約會，同進出一家酒店，丈夫還不知情。一開始福原愛還否認，然後扯男方各種不好卻沒有證據，但被爆出來外遇確鑿的證據越來越多，只好才承認和別的男人住酒店，回公寓，這不是出軌什麼是出軌」？

福原愛因過去經常到東北遼寧省進行桌球訓練，學了一口流利的東北話，因此在大陸擁有大量粉絲，近年江宏傑與福原愛退出桌球第一線，轉向娛樂界發展，更曾上過大陸綜藝節目，知名度與關注度也隨之暴漲，因此陸網友對這次的新聞也反應熱烈，相比台灣和日本對福原愛持不諒解態度，大陸網友則是力挺福原愛到底。

(中時新聞網)