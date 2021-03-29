就讀於台北市某柔道名校的2名女學生妮妮、小貝，因熱愛柔道而加入該校柔道隊，豈料卻長期遭學長、姐以言語、肢體霸凌，還造成妮妮右眼受傷，2人直指這就是校隊的「霸凌文化」，阻止他們的方法，就只能加入他們。最誇張的是，她們曾求助隊上教練，「但是教練只在乎成績，根本不管我們怎麼樣。」求助無門的2人就怕再被欺負，嚇得不敢到學校上課。

「我們很害怕去學校，因為不知道下一次又是哪裡受傷。」本刊採訪當天，17歲的小貝陪著妮妮一起受訪，她也是該校柔道校隊，和妮妮一樣害怕上學，「這就是我們校隊的集體霸凌文化，不能抵抗他們，只能加入他們；他們只要看妳不順眼，就會千方百計修理妳。」

小貝表示，她從國中才開始練習柔道，所以底子不如其他隊員，經常成為被霸凌的對象，「他們會成群結隊嘲笑我的成績、長相，甚至家庭。」她還透露，有次一個學長堅持要她上場與另名段數較高的「重量級」選手對打，她深怕自己被打傷而拒絕，結果竟遭該學長猛打背部。

妮妮一聽到小貝的心裡話，再度淚流不止，「教練只重視比賽成績，才不會管誰被欺負，因為霸凌我們的那些人，都是比賽成績很好的，都拿過全國金牌，我們說了只會被欺負得更慘。」「我雖然很害怕，但其實還是希望可以回去學校，因為我真的很喜歡柔道。」

面對被指控漠視柔道校隊霸凌事件，本刊記者致電該所高中詢問，但至截稿前仍未獲得回應；台北市教育局副局長陳素慧則表示，近日確實接獲該校通報發生校園霸凌事件，目前正依照校園霸凌處理流程進行調查。

妮妮指控，學姊在比賽時，利用裁判的視線死角以手指戳入右眼，讓她差點瞎掉。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)