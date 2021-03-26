莫允雯在台視、三立週日偶像劇《戀愛是科學》中開立「戀愛科學婚姻仲介所」，利用大數據幫未婚男女進行配對，黃薇渟則是公司大股東，兩人是事業好夥伴也是好閨蜜。拍攝閨蜜互撩戲時，兩人對話大膽嗆辣，更跨坐身上、襲胸等，讓一旁工作人員看的臉紅心跳超害羞，但尺度太寬無法呈現，兩人懊惱說：「吼唷！閨蜜本來私底下就會這樣啊！但是又不能播。」

莫允雯、黃薇渟兩人首度合作，個性也都活潑、喜歡交朋友，相處起來格外自然。莫允雯笑說，女人在一起就是那麼可怕，話題尺度比男生更誇張。她表示到這年紀的閨蜜，不會害怕討論害羞的話題，包含對於身體的觸碰、性的開放度等，「我們已經不是女孩，但是兩個幼稚的女人。」她透露閨蜜曾幫她洗過澡，還幫她全身去角質，「我就赤裸裸的站在浴室內，打開雙手雙腳讓她刷遍我全身。」

黃薇渟飾演只想戀愛、不想結婚的豪放女，坦言自己跟角色有七成相似度，對於愛情想追求自己要的快樂，特別去年經歷動盪一年，讓她更覺得應該活在當下。戲裡和莫允雯是好閨蜜，真實生活中黃薇渟對待閨蜜也相當有義氣，曾經陪閨蜜偷偷跟蹤她的男朋友，去抓對方劈腿的證據，也曾發生過閨蜜和男友吵架，她特地從台北把閨蜜載到基隆的男友家，就是為了讓兩人能好好溝通，自己在外頭等4小時也毫無怨言。

莫允雯、黃薇渟劇中飾演好閨蜜。（三立提供）

莫允雯、黃薇渟展現閨蜜情。（三立提供）

(中時 )