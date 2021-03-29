青年如想及早站穩職場，就要把握就學期間設定職涯目標。市府勞工局指出，根據人力銀行分析，往年畢業即就業的新鮮人發現，逾6成在畢業前就已經展開求職行動，總結成功就業因素，歸因於47.6％「清楚求職目標」、37.8％「清楚職務內容」及32.7％「清楚個人優劣勢」；中市推出多項措施提升青年競爭力。

勞工局代理局長羅群穆說，中市積極落實市長盧秀燕「青秀台中」政策，協助青年提升就業競爭力，達到畢業即就業的目標；並陸續推出職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導等措施，讓青年學子在學期間培養就業基本能力，未來將持續辦理視訊面試課程及影音履歷講座，加上獎勵青年就業獎補助等。

羅群穆指出，除職業適性診斷服務外，還有取得面試門票的履歷格式排版及履歷健診；透過沙盤推演拆解面試問題、傳授應答技巧與服儀姿態的面試技巧指導；因應疫情期間企業「遠距面試」需求，未來也將邀請前知名主播黃若薇教導如何面對鏡頭不怯場。

羅群穆表示，勞工局並將邀請導演許承澤及高偉鳴擔任影音履歷講師，實際講解如何利用手機APP拍出具有個人特色的影音履歷；遠距面試及影音履歷課程時間後續將再公告於勞工局官網。

就業服務處長李美麗說，為鼓勵青年積極尋職及穩定就業，就服處推出「青年就業金安薪」，包括交通、租屋及搬遷補助的「跨域補助金」、提供青年職場學習機會的「短期職場適應金」，鼓勵青年投入特定缺工產業並穩定就業的「上工就業獎勵金」，及鼓勵待業3個月青年積極尋職的「即時就業獎勵金」。

李美麗強調，台中市去年度「青年就業金安薪」方案共計獎助逾1800名青年，有效協助青年穩定就業。青年除在人力銀行上投遞履歷，也可以考慮主動出擊，持身分證明資料到台中市23個就業服務據點進行求職登記；將有專業就業服務員提供客製化就業諮詢服務，歡迎青年把握機會多加利用。

(中時 )