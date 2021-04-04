前總統馬英九2日率「大九學堂」60名青年學生前往台南安平參訪，希望了解荷蘭人佔領台灣、鄭成功收復台灣等相關歷史。高祖是清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨的前駐美代表沈呂巡也特地陪同，共同參訪與其先祖關係深厚的安平。

馬英九辦公室從2019年起開辦的「大九學堂」，學員以大專青年為對象，目前已經舉辦兩屆，蔣萬安、馮寄台、趙春山、廖元豪、蘇俊賓、楊渡等知名政界與學界人士，都是學堂講師。

此次活動是第一、二屆的同學會，原本要在去年底舉辦，但因疫情延後至今。這次活動共走訪南投霧社事件、台中霧峰林家、屏東牡丹社事件等相關地點，今天是最後一天的活動，主要了解荷蘭人佔領台灣、鄭成功收復台灣等相關歷史。馬英九除與學員們一起參訪安平古堡、德記洋行及安平樹屋外，中午還在周氏蝦捲總店用餐。

前總統馬英九率「大九學堂」60名青年學生參訪台南安平。（洪榮志攝）

前總統馬英九與「大九學堂」60名青年學生聽取安平古堡的解說。（洪榮志攝）

陪同參訪的沈呂巡家學淵源，除是沈葆楨的玄孫外，外交耆宿沈覲鼎還是他的叔祖；沈呂巡與清朝禁煙名臣林則徐也有關係，沈葆楨妻子林普晴是林則徐的女兒，即沈呂巡的高祖母；此外，沈呂巡曾向監察院申報的「沈葆楨奏摺」，更是沈家的傳家寶。

文史人士指出，當年沈葆楨以欽差的名義來台辦理海防時，即以府城為根本之地，曾在安平興建砲台，就是現在的國定古蹟億載金城，還上疏奏請追諡鄭成功並建祠祭祀，與台灣的淵源十分深厚。

(中時 )