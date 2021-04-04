台中市衛生局創新推出的「台中市長照即時通App」E化升級，推線上申請帳號服務，讓民眾免親跑政府機關紙本申請，即能查詢自己或家人的長照核定項目、長照服務紀錄及額度等，藉以掌握長照需求，並有效運用長照服務四包錢服務，今年底衛生局也將再推出2.0版本，導入人工智慧，提供線上預約長照交通服務等，長照服務更簡便。

台中市衛生局表示，市府去年創新推出整合性「台中市長照即時通App」，全國首推在App中可查詢長照核定項目、長照服務紀錄及額度等，讓服務使用者可一指掌握長照服務使用情形，並有效運用長照服務4包錢，包括照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務和輔具及居家無障礙環境改善服務。

今年App持續E化升級，過去民眾要查詢自己和家屬的長照紀錄，都需要事先用紙本申請帳號，為讓民眾在使用長照服務更方便，衛生局升級App，民眾只要線上申請帳號，並勾選隱私權政策同意，即可獲得家屬使用長照服務相關資訊。

衛生局說明，「台中市長照即時通App」是一款針對各項長期照顧流程貼心設計的App，透過簡單的操作介面設計，讓銀髮族及家庭照顧者能輕易上手，有「公佈欄」、「費用表格」、「長照服務地圖」、「進度查詢」等功能，也可以透過「線上申請」、「衛福部長照專線」方式，線上直接申請長照服務。

台中市衛生局長曾梓展說，「台中市長照即時通App 2.0」預計於12月推出，以人工智慧導入App擴充功能，提供家屬及個案線上預約長照交通服務，協助服務單位以更簡便的方式與家屬、個案聯繫，簡化行政流程。

曾梓展表示，台中市長照服務使用人數將近3萬5,000人，「台中市長照即時通App」自去年9月推出，目前曝光次數已破萬，下載次數已近達5000人，衛生局也會持續傾聽民眾建議，進行滾動式修正，鼓勵有使用長照服務個案的家屬下載使用。

台中市衛生局指出，4月7日中午12時前至衛生局健康小衛星臉書https：／／www.facebook.com／HealthTaichung 留言，並上傳加入App的截圖及公開分享，將有機會獲得血壓計。

(中時 )