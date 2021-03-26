員工是企業最重要的資產，為了吸引優秀人才，不少企業致力於提升福利，根據1111人力銀行的調查，為了拉攏人才企業，企業規劃的福利制度，主要會往幾個方向調整，像是固定調薪35.1%、保障底薪24.8%以及舉辦員工分紅20.6%，從等不同面向凝聚同仁的向心力。

像是以健康為本的「喬山健康科技」，因應集團規模快速成長及新事業體之拓展，釋出超過50個職缺，包括起薪3萬8至5萬5的通路銷售業務、月薪上看5萬8的資訊高級工程師、GUI軟體工程師、關鍵組件產品經理、跨境電商主管，以及專案業務主管，在優於市場行情的起薪之外，獎金分紅也不少，像是績效獎金、提案獎金、不定期激勵獎金及分潤獎金；更有每年旅遊補助、特約商店折扣、家庭日親子、員工自購優惠價等福利。

此外，提供專業醫護駐廠服務，每年員工健康檢查及員工協助方案；提供員工餐廳及優惠用餐補助，員工每餐只要自費12元，加班時還有免費點心或晚餐。

為了全方位照顧員工的生活，喬山健康科技打造了讓人如同置身度假島嶼的工作環境，有別於集合許多公司的商業大樓在，在喬山園區裡的獨棟大樓上班，辦公室充滿綠意，媲美峇里島的優美情境，使上班有置身室外的感覺，只要一踏進辦公室就是神清氣爽。

具備意願與能力的同仁，也可以申請2年1期的外派出國工作，認識當地文化，增加國際化歷練，獲得比金錢更寶貴的人生經驗，鼓勵員工成長，在服務顧客之外，也為員工創造幸福的工作環境。

同樣照顧員工的還有知名的餐飲集團「馬辣」，除了具備一般餐飲業的獎金加給，為了鼓勵同仁和公司共同打拚、成長，只要是入職滿1年的同仁就可以享有入股分紅的福利，讓員工與企業成為夥伴，創造雙贏。

供餐之外，同時也提供宿舍給需要的員工，讓同仁在食宿上都不需要煩惱，可以專心投入事業。集團更愛烏及屋，連員工家人也照顧，從同仁的配偶、子女、父母、兄弟姐妹到外祖父母，都能領到生日禮券，把員工像家人一樣照顧。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業提升福利為的就是要打中員工的心，希望在景氣反轉的同時，快速抓住商機，吸引優秀人才，觀察1111人力銀行網站上的工作機會數，截至2月份為止有超過50萬個工作機會數，比起去年同期增加近2萬個工作機會數，這反映就業市場對於人才的需求，為了協助好人才找到幸福企業職缺，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，目前有超過2000家企業參與活動，目前正開放網友票選心目中的幸福企業。

(中時新聞網)