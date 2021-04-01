興勤電子董事長隋台中（左一）向高市副市長羅達生（左二）及經發局長廖泰翔（右一）說明產線運作。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

全球被動元件需求在疫情下逆勢成長，深耕高雄42年的興勤電子去年宣布，將在楠梓科技產業園區加碼投資20億元擴建新廠，超前部署電動車、5G通訊、工業應用及醫療產業等4大領域市場。高雄市副市長羅達生近日與經發局團隊前往興勤電子拜訪，與董事長隋台中交流，期待加速「高雄5G智慧城」發展。

羅達生感謝興勤對高雄的貢獻，他強調，市府全力協助產業，市長陳其邁上任60天，就促成仁武產業園區開發、加速橋科在今年底開放選地設廠。

羅達生也提到，高市率全國成立「5G AIoT國際大聯盟」、打造「高雄5G智慧城平台」，成功吸引微軟、AWS及中華電信等國內外140家業者投資進駐「亞灣5G AIoT創新園區」，打造全台最大的5G端對端實驗場域，期待結合更多在地業者打造5G高雄隊，加速推動「高雄5G智慧城」發展。

隋台中表示，「興勤賣的是技術不是產品」，長期專注扎根電子保護元件領域，因應近年汽車動力革新及新世代技術的飛躍發展，為回應市場對自動駕駛、低廢氣排放與高效能電力供應需求，公司持續投入研發高品質電路保護原件，透過純熟的材料技術與製程搶進市場利基並取得相關認證，不只成功打入特斯拉供應鏈，更受到許多國際車廠青睞。

隋台中指出，去年因新冠肺炎疫情衝擊，影響生活消費型態，家電類產品訂單非但未受影響，需求不斷增加，訂單滿載。未來新廠將以綠建築打造，並運用大數據規劃智慧化產線，鎖定電動車、5G通訊、工業應用及醫療產業等四大領域市場。

隋台中指出，新廠預估2022年底完工，2023年起開始投產，盼增加高附加價值產品比重，可為在地創造250個就業機會，完工後對集團產值預估貢獻10億至15億元，且逐年穩定成長，盼聯手市府及早搶入5G應用供應鏈，「5G發展才剛起步，後續應用如自動駕駛等將帶來無窮商機」。

高市經發局長廖泰翔表示，去年全球供應鏈重組、帶動產業智慧化快速發展，近年來大廠紛紛加碼投資高雄，搶進布局智慧製造、智慧交通及智慧醫療等領域產業。

廖泰翔指出，去年高市府比照中央政府成立「投資高雄事務所」，針對投資企業提供單一窗口專人專案服務，排除投資困難、加速企業投資落地，同時也積極促成產、官、學、研的跨域合作，從土地、水電、資金、人才通通幫您傳便便，現在投資高雄正對時。

(中時 )