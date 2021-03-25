有關我研製遠程飛彈一事，中科院上午在立法院首度證實，目前彈種有1種，是陸基發射，至於發射距離，無法公開。另科研案有3種。

國防部於今（25）日向立法院外交及國防委員會進行《四年期國防總檢討》專案報告。該報告是依據總統的國防理念，評估戰略環境，擘劃未來重要國防施政願景，以指導國軍建軍備戰發展方向。同時其公布，對國防事務透明化及凝聚全民國防共識，亦具有重大意義。

過去四年多以來，國軍在武器裝備籌獲、戰力加速提升、兵役制度轉型、機艦自主研製等方面，均達成重要成果。本次《四年期國防總檢討》是蔡總統任內的第2次公布，內容區分「區域情勢：掌握新興安全挑戰」、「戰略指導：堅實國防確保安全」、「淬礪軍武：打造堅強鋼鐵勁旅」、「強韌國防：務實推動國防事務」、「永續布局：穩健發展國防自主」、「鞏固安全：應對灰色地帶威脅」及「戰略合作：創造臺灣戰略價值」等7章。

《四年期國防總檢討》除了延續及落實總統在第一任期對國防事務之重要指導，並因應區域情勢及敵情威脅變化，在建軍備戰、國防施政、國防自主等持續性工作上，提出前瞻的政策規劃，務實推動國防改革，建構強韌的國防力量，並有效應對中共灰色地帶威脅，發揮台灣在地緣戰略上關鍵角色，具體展現國軍新風貌。

未來國軍將秉持《四年期國防總檢討》揭示的政策方向，審慎規劃及落實推展各項國防施政，戮力推動後備動員制度改革、應對非傳統安全威脅、發展不對稱戰力及提升聯合作戰能力等重要工作，建構人民有信心、國家可依恃、友盟能信賴的國防力量，展現自我防衛決心與實力，成為國家安全最堅強的一道防線。

(中時 )