更換道岔又傳職安意外。（台鐵局提供）

更換道岔又傳職安意外。（台鐵局提供）

台鐵局又傳職安事件，台鐵局今日內部通報，上午8時35分海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，不慎遭8742次電力維修車撞及，導致1人受傷、2人昏迷，已緊急送往關山慈濟醫院救治，目前鐵路警察到達現場蒐證中還未放行，池上至關山間南北向各次列車都延誤。

台鐵局表示，獲報後立即成立一級應變小組，第一時間由勞安室會同相關單位調查中，受傷人員已送關山慈濟醫院救治，並指派專人全力協助照護受傷員工。目前運安會、南區勞檢所已介入調查。

據了解，傷者池上道班48歲潘姓男子因頭骨破裂已宣告不治，由家屬帶回處理，55歲劉姓男子目前尚未恢復意識，OHCA急救中，另36歲王姓男子重傷已恢復意識，並於上午10時34分轉往台東馬偕紀念醫院急救。

現場經鐵路警察蒐證完畢，11時02分經檢察官同意列車放行，影響8列次、445分約876人。

台鐵局表示，後續將全力配合調查，期儘速釐清肇因，徹底檢討改善，並妥善照護與慰問死傷同仁及家屬。

(中時 )