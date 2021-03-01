國民黨電商中心賣鳳梨。（摘自國民黨電商中心頁面）

國民黨電商中心賣鳳梨。（摘自國民黨電商中心頁面）

國民黨高雄市黨部推出「鳳梨週」活動。（國民黨提供）

因應鳳梨禁運事件，國民黨電商中心為協助受影響小農，建立網路銷售管道，今天起將Line商城的「主席動態」改為「小農專區」，其中光是今天 (1日)中午透過Line商城推播廣告，2小時湧入大量訂單，銷售超過百箱、2000斤的鳳梨，明天起將搭配高雄市黨部推出的「鳳梨週」活動，每日幫一位小農推播，協助台灣鳳梨農戶共度難關。

電商中心執行長陳冠安表示，鳳梨禁運消息曝光後，黨主席江啟臣主席和組發會主委李哲華就迅速交辦電商中心要盡全力協助小農，因此電商中心在第一時間就與地方黨部攜手合作積極與電商顧問、地方農民雙向交流，搭建溝通平台，希望開發出一套能快速因應當前滯銷危機的小農營銷管道。

陳冠安說，礙於法規與金流相關規範，小農的產品無法直接在國民黨的電商平台銷售販賣，因此電商中心主要是搭建資訊平台，將電子商城的消費者與國民黨的支持者導流到小農的網路販售連結去。但由於許多接洽的農民夥伴熟悉的是傳統營銷方式，不但對電商模式較不熟悉，網路操作也不太靈巧，因此電商中心便身兼協助小農建立自身網路訂購機制的任務。

他表示，在與電商顧問討論評估後，決定放棄操作能力需求較高的電商系統，避免搭建後小農操作不來，而直接以農界較常用的Google訂購表單來作為導流網址，讓支持者與消費者可以在Line商城直接轉入農產品的訂購連結。在連結建置完成，由高雄市黨部副主委王齡嬌親自到農地拍攝照片，轉傳文傳會同仁製圖後，迅速在今天中午推播販售，開賣兩小時，即湧入上百箱訂單，售出超過2000斤的鳳梨。也顯示現在國民黨中央地方一條心，全力協助農民的奉獻精神。

陳冠安指出，目前已將Line商城的「主席動態」改為「小農專區」，自明天起未來一周將搭配高雄市黨部推出的「鳳梨週」活動（2日至 5日上午10時至中午12時，每箱六顆500元，可現場購買或網路、現場預購再宅配到府），每天幫一位小農進行推播，希望透過國民黨目前科技化、數位化的機制，協助更多的農民，把好吃的台灣蔬果介紹給每一位支持國民黨理念的朋友，甚至是讓有數位落差的小農搖身一變成為電農，以符合電商中心匯聚人心的初衷。

(中時 )